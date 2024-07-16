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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kanadalı mevkidaşı Ng ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng ile bir görüşme gerçekleştirdi.

21:19 - 16/07/2024 Salı
IHA
Mary Ng - Ömer Bolat
Mary Ng - Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın daveti üzerine geldiği İtalya'da temaslarını sürdürüyor. Bolat, Villa San Giovanni şehrinde Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng ile görüştü. İki bakan, karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ikinci Türkiye-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi, bu sayede iki ülke iş çevrelerinin bir araya gelerek potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirmeleri ile karşılıklı yatırımların artırılması konuları ele aldı.


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Kanada
#Mary Ng
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