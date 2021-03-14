Gündem Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sağlık çalışanları için mektup yayımladı Bu mücadelenizle ne kadar onur ve gurur duysanız azdır
POLİTİKA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sağlık çalışanları için mektup yayımladı: Bu mücadelenizle ne kadar onur ve gurur duysanız azdır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, "Sizler de gelecek nesillere dahi anlatılacak ve her zaman saygıyla anılacak bu mücadelenizle ne kadar onur ve gurur duysanız azdır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Pekcan
Bakan Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirterek, "Sizler de gelecek nesillere dahi anlatılacak ve her zaman saygıyla anılacak bu mücadelenizle ne kadar onur ve gurur duysanız azdır." ifadesini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MEKTUP

Bakan Pekcan, sosyal medya hesabı Instagram'dan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları için mektup yayımladı.

Pekcan, mektubunda, insanlığın Kovid-19 salgınına karşı verdiği tarihi mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarının, kendilerini ve ailelerini ikinci plana atarak halkın sağlığı için en temel fedakarlığı gösterdiklerinin altını çizdi.

TÜM SAĞLIKÇILARA MİNNETTARIZ

Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan tüm sağlıkçılara minnettar olduklarını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Sizler de gelecek nesillere dahi anlatılacak ve her zaman saygıyla anılacak bu mücadelenizle ne kadar onur ve gurur duysanız azdır. Bu vesileyle, halk sağlığı mücadelesinde hayatlarını kaybetmiş sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz hatıraları her zaman yaşayacak ve saygıyla yad edilecektir. Yeryüzündeki en hayati ve onurlu mesleklerden birini yürüten siz değerli sağlık çalışanlarımıza tüm meslek hayatınız boyunca, nice başarılar ve esenlikler dilerim. Ülkemizde kutlanan bu anlamlı gün vesilesiyle, vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa sağlık dolu ve müreffeh bir gelecek temenni ederim."

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