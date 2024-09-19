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Ticaret Bakanlığı: Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında 8 ayda 432 milyon idari para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı: Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında 8 ayda 432 milyon idari para cezası kesildi

08:5519/09/2024, Perşembe
DHA
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Ticaret Bakanlığı: Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında yapılan denetimler neticesinde yılın ilk 8 ayında 432 milyon 389 bin 365,12 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıntılar geliyor...

#Ticaret Bakanlığı
#Tüketici
#Ceza

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