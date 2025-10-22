Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata aykırı işlem yapanlara 8,8 milyar TL'lik ceza!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlem yapanlara yönelik sonradan ve ikincil kontrol denetimler sonucunda, 2025 yılının ilk 9 ayında yüzde 114 artışla 8,8 milyar TL ek tahakkuk ve para cezası kararı düzenlendi" ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlemlerle, haksız rekabet ortamı oluşturanlara yönelik yürütülen sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimlerinin ocak-eylül döneminde de hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, analiz çalışmalarının yeni nesil teknolojiler kullanılarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, bu sayede firmaların geçmiş işlemlerinin Bakanlık müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine, tescil edilmiş gümrük beyannamelerinin ise 18 bölge müdürlüğünde görevli kontrol şubelerince ikincil kontrol incelemesine tabi tutulduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, bu kapsamda ocak-eylül döneminde yapılan denetimlere ilişkin şunlar kaydedildi: