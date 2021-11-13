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POLİTİKA

TİP vekili Barış Atay'dan skandal sözler: Her yurttaş buraya 'Kürdistan' diyebilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişiye sessiz kalmasının ardından başlayan tartışmalara Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Barış Atay da dahil oldu. Diyarbakır'da konuşan Atay, "Her yurttaş buraya Kürdistan diyebilir" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TİP vekili Barış Ataydan skandal sözler: Her yurttaş buraya Kürdistan diyebilir
Barış Atay

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Siirt ziyaretinde bir esnaf, Akşener’e "Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti. Bu sözlere sessiz kalan Akşener büyük tepki çekmişti.

Akşener'in tepki göstermediği kişiye HDP'den vekil seçilen ve ardından TİP'e geçen Barış Atay'dan destek geldi.

"HER YURTTAŞ BURAYA KÜRDİSTAN DİYEBİLİR"

Terör örgütü PKK'nın yayın organı Mezopotamya Haber Ajansı'nın da aralarında olduğu 'gazetecilere' açıklamada bulunan Atay, "Bölgenin tarihsel bir gerçekliği var ve bu inkar edilemez. Burada yaşayan her yurttaş da 'Kürdistan' diyebilir." dedi.

Atay, sözlerinin devamında "Konjektürel bir süreç var ve bu dönemi iyi kullanabilirsek beraber kazanabiliriz. Umutlu bir süreçte yürüyoruz. HDP ile temaslarımız oluyor önümüzdeki günlerde bunlar daha çok vücut bulacak." ifadelerini kullandı.

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