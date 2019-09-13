Gündem TIRı durdurup FETÖ abisine haber verdi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

TIR’ı durdurup FETÖ abisine haber verdi

MİT TIR’larını durduran eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun, tuğgeneralliğe terfi etmesinin ardından FETÖ'nün ‘sivil imamıyla’ görüştüğü ortaya çıktı. TIR'ları durduran Celepoğlu'nun, arama işlemleri sürdüğü sırada da sivil imam Hamza Ali Ece'yi üç kez kendisine verilen örgüt hattından aradığı tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamza Celepoğlu'nun durdurduğu tırlar
Hamza Celepoğlu'nun durdurduğu tırlar

Türkiye'yi teröre destek veren ülke konumuna düşürmek isteyen FETÖ'nün talimatıyla 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak'ta da Adana'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 54 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararında önemli tespitlere yer verildi. "Devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme, açıklama" ile "FETÖ üyeliği" suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında Celepoğlu'nun FETÖ bağlantıları ayrıntılı olarak yer aldı.

Hamza Celepoğlu

İLK İŞ İMAMLA GÖRÜŞME

Karara göre, 2011-2014 yıllarında örgüt tarafından gönderilen ve "operasyonel" olarak nitelendirilen cep telefonu hatlarını kullanan Celepoğlu, 2012'de Yüksek Askeri Şura kararı kapsamında tuğgeneralliğe terfi etti. Karar açıklandıktan sonra Adana Jandarma Bölge Komutanı görevine resmen başlamadan önce İstanbul'dan Adana'ya giden Celepoğlu, örgütün Adana ve çevresindeki jandarma personelinden sorumlu "müdür" statüsündeki örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece ile görüştü.

ÖRGÜT HATTI KULLANMIŞ

Örgütsel irtibat için FETÖ imamı Ece tarafından Celepoğlu'na başka bir isme kayıtlı yeni bir hat verildi. Bu hatla 18 Ağustos 2012 tarihinden itibaren örgütsel iletişime başlayan Celepoğlu'nun general rütbesinde olması nedeniyle kendisiyle bizzat sivil imam Ece ilgilendi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MİT'e ait TIR'ları durduran ve arama çalışmalarını başlatan Celepoğlu, bu işlemler sürdüğü sırada sivil imam Hamza Ali Ece'yi üç kez kendisine verilen örgüt hattından aradı. Celepoğlu ile Ece arasındaki ilk görüşme 38, ikinci görüşme 30, üçüncü görüşme ise 35 saniye sürdü, bu görüşmelerden sonra kendisine verilen örgüt hattını bir daha kullanmadı.

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ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinde "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısı" olarak yer alan Celepoğlu, örgüt hiyerarşisi içerisinde görev yaptı. MİT TIR'larının durdurulmasında da örgüt amacı kapsamında hareket eden Celepoğlu, Adana'da TIR'ların durdurulması sürecinde de faaliyetleri sürekli takip etti.

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