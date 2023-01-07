TIR'ın gizli bölmesinden 24 kaçak göçmen çıktı

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kazayla ilgili bilgiler vererek, Kırşehir-Kırıkkale yolu 27. kilometresinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 yaralımız var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz. 2 kişinin durumu ağır. Onun dışında önemli bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bu vesileyle kış şartlarında yolda olan vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce yaşamımızı devam ettirmek ve hayatımızı korumak önemli. Varacağımız yere biraz geç kalabiliriz ama mutlaka sis ve gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmak lazım. Özellikle kış lastiğinin ve emniyet kemerinin önemini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kazanın detayına ilgili arkadaşlarımız bakıyor. Bir aracın kısa süreli duraklamasından ve sisten kaynaklı peş peşe bir zincirleme kazanın oluştuğu anlaşılıyor. Soruşturma devam ediyor dedi.