TIR'ın gizli bölmesinden 24 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda bir TIR'ı durdurup arama yaptı.
Aramada, TIR'ın dorsesinde soğutucu motorunun bulunduğu alanda oluşturulan gizli bölmede Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı için oluşturulan özel bölmede saatlerce yolculuk yapan kaçak göçmenler, dışarıya çıkarıldı.
Kaçakların üzerinde yapılan aramada, V.S.'de 369,81 gram Afgan macunu olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili V.S. ve TIR şoförü A.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.S. ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan', A.T ise ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı. 23 kaçak göçmen için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Kırşehir-Kırıkkale Karayolu 27. kilometresinde yoğun sisten dolayı meydana gelen trafik kazasında, aralarında tanker, otobüs, polis aracı, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 15 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı 12 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler de yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kazayla ilgili bilgiler vererek, Kırşehir-Kırıkkale yolu 27. kilometresinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 yaralımız var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz. 2 kişinin durumu ağır. Onun dışında önemli bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bu vesileyle kış şartlarında yolda olan vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce yaşamımızı devam ettirmek ve hayatımızı korumak önemli. Varacağımız yere biraz geç kalabiliriz ama mutlaka sis ve gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmak lazım. Özellikle kış lastiğinin ve emniyet kemerinin önemini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kazanın detayına ilgili arkadaşlarımız bakıyor. Bir aracın kısa süreli duraklamasından ve sisten kaynaklı peş peşe bir zincirleme kazanın oluştuğu anlaşılıyor. Soruşturma devam ediyor dedi.
Kaza anını gören bir vatandaş ise, Biz Ankara’ya gidiyorduk. Otobüste sağ taraftaydım. Duramayacağımızı anlayınca öndekiler bağırdı. O sırada montu kafama geçirdim ve sarsıntı yaşadık. Şoförümüz sıkıştı. Yolcularda bir şey yoktu ifadelerini kullandı.
Kırşehirde 15 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kırşehir'de yoğun sisten dolayı meydana gelen trafik kazasında, aralarında tanker, otobüs, polis aracı, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 15 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 12 kişi de yaralandı.
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Tekstil sektöründe çalışan 30 yaşındaki Hilmi Gürbüz Özdemir, babasının klasik otomobillere tutkusundan etkilenerek kendisi de merak sardı.
2012 yılında İstanbulda üniversite okuduğu dönemde ilk klasik otomobili olan 1967 model Volkswagen Beetle alan Özdemir, sonrasında arkadaşları Ümit Koyuncuoğlu ve Yunus Ulusoyu da bu meraka ortak etti.
Denizlide 2015 yılında bir garaj kiralayarak bu tutkuyu işe dönüştüren 3 arkadaş, hurdalıklardan topladıkları arabaların tamir ve restorasyonlarını yapmaya başladı.
Takip ettikleri modellerden otomobilleri aldıktan sonra garaja getiren ve tüm parçalarını sökerek restore etmeye başlayan Özdemir ve arkadaşlarına, çok sayıda oto tamir ustası da destek sağladı.
Bulunamayan parçaları kendi imkanlarıyla üreten Özdemir, Koyuncuoğlu ve Ulusoy, 25e yakın otomobile ikinci şansı verdi.
Elden geçen otomobillerin bazılarını meraklılarına satarak kazandıkları parayı yeni projelere harcayan genç girişimciler, satmaya kıyamadıkları 1958, 1963, 1971, 1973 ve 1997 model Volkswagen Beetle, 1959 model Citroen 2CV, 1966 model Volkswagen T1, 1984 model Toyota HJ47 Land Cruiser, 2003 model Land Rover Defender model araçlardan ise bir koleksiyon oluşturdu.
Müzelik kondisyona getiriyoruzHilmi Gürbüz Özdemir, hurda otomobillerle ilgilendiklerini bilen çok sayıda arkadaşlarının olduğunu, ülkenin farklı kentlerinden çağrılar aldıklarını, takip ettikleri modelleri alıp garajlarına getirdiklerini belirtti.
Garajda araçları adeta yeniden imal ettiklerini, tüm parçalarını sökerek işe başladıklarını aktaran Özdemir, Kendimiz yapabildiğimiz tüm işlemleri burada yapıyoruz, yapamadığımız kısımlarda da sanayideki ustalardan yardım alıyoruz. Bu araçların çoğu insanların dönüp bakmayacağı şekildeydi. Biz bu arabaları alıp müzelik kondisyona getirdik. dedi.
1959 model arabayla 11 ülke gezdikTamirini yaptıkları 1959 model Citroen 2CV ile 11 ülke gezdiklerini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:
60 yaşındaki bir arabayla insanları şehirlerarası yolculuk yapmaya çekinirken biz ülkeleri gezmeye başladık. 2019da arkadaşımla birlikte 1959 model bir arabayla 11 ülke gezdik. Yunanistandan ülkeleri gezerek Almanyaya gidip geri döndük. Yaklaşık 20 günlük bu seyahatte bütün Balkan ülkelerini tek tek gezdik. Farklı arabalarla önümüzdeki yaz, yeni yurt dışı gezileri planlıyoruz.
Restorasyonların uzun ve emek isteyen bir süreç olduğunu dile getiren Yunus Ulusoy ise Usta ve parça bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Birçok şeyi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. dedi.
Nostaljik hisler yaşadıklarını kaydeden Ümit Koyuncuoğlu da Zamanında birçok hikayeye şahit olan arabalarla yeni hikayeler yazıyoruz. diye konuştu.
Hurdadan toplayıp tamir ediyorlar: Koleksiyon oluşturdular
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde klasik otomobil meraklısı Hilmi Gürbüz Özdemir, benzer tutkulara sahip 2 arkadaşıyla hurdalıklardan topladığı araçları restorasyon ve tamirden geçiriyor.
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Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla her yıl yaz aylarında göçer ailelerin binlerce hayvanının barındığı 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylasında bulunan menderesler, her mevsim eşsiz güzellikyeriyle çekim alanı oluyor.
Özellikle ilkbahar aylarında rengarenk çiçeklerle kaplanan mendereslerin olduğu alan, kışın da etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanıyor.
Vadilerin arasından 3 ayrı koldan gelerek düzlük alanda birleşen mendereslerde önceki yıllara göre bölgede yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşanıyor.
Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle suyunun buzla kaplandığı ve çevresinde kar örtüsünün bulunduğu menderesler, Anadolu Ajansı ekibince dron ile görüntülendi.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, Sinek Yaylasının bulunduğu bölgenin volkanik arazi olduğunu söyledi.
Önceki yıllarda yoğun kar yağışı nedeniyle mendereslere giden yolun ulaşıma kapalı olduğunu ancak bu yıl karın az olması nedeniyle herkesin gidip menderesleri görebileceğini belirten Kaya, şöyle konuştu:
Dağlık alanlardan kaynağını alan akarsular düz alana geldiklerinde akış hızının azalmasından dolayı büklümler yaparak akışlarına devam eder. Bunlara menderes vadi de diyoruz. Kış aylarında havaların soğuk olduğu bölgelerdeki mendereslerin yüzeyinde buzlanma meydana gelir ama taban kesiminde akarsular akışına devam etmektedir Sinek Yaylası çok eski dönemlerden beri hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı alandır. Menderesli vadileri bulunduğu bölgelerde özellikle yaz aylarında orada otlayan hayvanların su ihtiyacını da karşılıyor.
Ağrı'da karla kaplanan menderesler görenleri hayran bırakıyor
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde zengin akarsu kaynaklarına sahip Sinek Yaylası'nda volkanik platolar üzerindeki karla kaplı menderesler, kışın da eşsiz güzellikler sunuyor.