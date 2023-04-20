Togg için batarya üretecek: Türkiye'ye dev bir tesis daha geliyor

28 BİN BATARYA PAKETİNİN TESLİMATLARINI YAPACAK

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere, Togg ve Farasis Energy’nin yüzde 50-50 ortak girişimle kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde Ağustos 2022’de üretmeye başladığı batarya prototiplerinin testlerini ve onay sürecini tamamlamış, ardından ocak ayında seri üretimine de geçmişti. Togg akıllı cihazları için yüksek nikel içerikli ‘Li-Ion NMC’ batarya modül ve paketleri üreten Siro, 2023 yılında Togg’un üreteceği 28 bin akıllı cihazın batarya paketlerinin teslimatlarını Togg üretim planları doğrultusunda yapacak. Siro, 2024 yılı sonu itibarıyla kendi kampüsünde üretime devam edecek.