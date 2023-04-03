Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden Togg hayırlı olsun

Türkiye'nin Otomobili Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Erdoğan çifti 'Anadolu kırmızısı' rengindeki araca bindi. Direksiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti.

Külliye'de plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan 'Gemlik yeşili' bir Togg daha yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





"Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu Togg'un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.





Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı. Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi Togg'u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum.

"Makam aracı olarak Gemlik'i kullanacağız"

Sadece Türkiye'nin yollarında değil dünya yollarında da devrin otomobilini izleyeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor içindeki tuşlara bastığınız zaman buluyorsunuz, hepsi var. Bu kırmızı bana ait değil, Emine Hanımefendi'ye ait. Makam otomobili olarak 'Gemlik'i kullanacağız.

Kredi paketi olabilir, kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsait. Araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler.

Plakadaki detaylar dikkat çekti

Plakadaki EE, Emine Hanım'ın adı ve müşterek soyadımız malum. 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak. "



