TOGG'un fabrika açılışına davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu daveti geri çevirdi

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CHP'li Özgür Özel HDP'li Ahmet Türk'ün sözlerini referans alarak Kılıçdaroğlu'na destek istedi: Kemal Bey her kesime iyi gelecek bir isim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'li Ahmet Türk'ün "Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz" açıklamasını referans alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi. Ahmet Türk'ün bilge bir kişilik olarak kabul edildiğini belirten Özel, "Ahmet Türk gibi birisi 'Kürtler, HDP'liler oy verebilir' diyorsa bu utanılacak değil övünülecek bir şey" dedi.