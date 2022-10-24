Gündem TOGGun fabrika açılışına davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu daveti geri çevirdi
POLİTİKA

TOGG'un fabrika açılışına davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu daveti geri çevirdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına katılmayacağını açıkladı. Öztrak, "Bu davet şirket yönetiminden gelseydi kabul ederdik. Genel Başkanımız davete icaabet etmeyecek ancak en kısa zamanda TOGG'a ziyarette bulunacak." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGGun fabrika açılışına davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu daveti geri çevirdi
Kemal Kılıçdaroğlu

TOGG'un Gemlik Kampüsü, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak.

KILIÇDAROĞLU DAVETİ GERİ ÇEVİRDİ

Türkiye'nin yerli otomobil girişiminde tarihi bir adım olan TOGG fabrikasının açılışında davetliler arasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağı öğrenildi.

"DAVET ŞİRKET YÖNETİMİNDEN GELSEYDİ KABUL EDERDİK"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "TOGG, bizi gururlandıran bir projedir Bu davet şirket yönetiminden gelseydi kabul ederdik ancak Erdoğan bunu bir siyasi şova dönüştürmek istiyor. Genel Başkanımız davete icaabet etmeyecek ancak en kısa zamanda TOGG'a ziyarette bulunacak." dedi.

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