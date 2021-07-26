Gündem Afrinde iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi
TOKAT

Afrin’de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi

Zeytin Dalı Harekatı’nda patlama sonucu iki bacağını kaybederek gazi olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, dünyaevine girdi.

Haber Merkezi İHA
Tokat haber: Afrin’de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi
Protez bacakları ile tekrar hayata tutunan Çeçen, dünyaevine girdi.


Afrin’de 2018 yılında düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen, iki bacağını kaybetti. Yaralandıktan sonra GATA’da yaklaşık 1 yıl tedavi gören gazi Çeçen’e protez bacak takıldı.

Muhammed Hasan Çeçen
Muhammed Hasan Çeçen

Protez bacakları ile tekrar hayata tutunan Çeçen, dünyaevine girdi. Turhal’da düzenlenen düğün töreninde çift salona Türk Bayrağı ile giriş yaptı. Gazi Çeçen, hayatını birleştirdiği Seda Nur Karaçam’a Türk Bayrağı ile birlikte Kur’an-ı Kerim takdim etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç çifti görüntülü arayarak tebrik etti.
İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç çifti görüntülü arayarak tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çiçeği burnunda çifti telefonla görüntülü arayarak tebrik etti.

Yine gidip çarpışırız
GÜNDEM
Yine gidip çarpışırız

İHA

Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler yaptı.

Pençe-Şimşek operasyonunda sağ kol ve bacağını kaybetti: Gazi uzman çavuş hastanede evlendi
FOTOĞRAF 10
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Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında bölgede görevini icra eden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu sağ kol ve bacağını kaybederek gazi oldu.
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Tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilen gazi Yüzer, nişanlısı Funda Nur Baykuş ile tedavi gördüğü hastanede birleştirdi.
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Hastanede tedavisini gerçekleştiren sağlık çalışanlarının ve silah arkadaşlarının katıldığı nikah töreninde şahitler huzurunda ‘evet’ diyen çiftin mutluluğu ise gözlerinden okundu.
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Genç çiftin nikahlarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Gazi İşlemleri Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren ile hastanenin Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği Sorumlu Hemşiresi Meliha Aslı Dağdeviren oldu.
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“Gazilik bir şereftir, Allah bana bunu nasip etti” <br> <br> Bugünü uzun zamandır beklediğini ve çok mutlu olduğunu belirten gazi İbrahim Yüzer, “Uzun zamandır bugünü bekliyordum zaten. Görev icabıyla Türkiye’ye nadir geliyordum. Genelde yurtdışı bölgelerde görev yaptım. Bu sene zaten düğünüzüm vardı Allah’ın izniyle. Nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda. Mutluyum yani. Allah sevdiğime bağışladı beni.
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Gazilik de bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti. İnşallah ilerleyen zamanda birlikte her şeyin üstesinden geleceğime eminim. Zaten beni hayata bağlayan nişanlım oldu. En çok moral motivasyonu o verdi bana. Bundan sonra da inşallah bir ömür boyu kendisiyle bir arada olmayı istiyorum.
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İki buçuk aydır hastanedeyim. Bu süreç zarfında beni hiç yalnız bırakmadı. Bundan sonra da hiç bırakacağını düşünmüyorum. Hem bizim açımızdan hem de arkadaşlar açısından bir moral motivasyon olsun diye düşündük. Hayatın bitmediğini, devam ettiğini göstermek istiyorum. Sevdikleriniz yanınızda olduğu sürece hayat devam ediyor” şeklinde konuştu.
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“Bir gazini eşi olmak çok onur ve gurur verici bir şey” <br> <br> Gazi Yüzer’in iki buçuk ay süren tedavisi boyunca yanından ayrılmadığını ve hastaneden birlikte çıkacakları günü beklediğini ifade eden Funda Nur Baykuş “Manisa’da yaşıyoruz biz. Beraber yine Manisa’ya döneceğiz. Beraber el ele dönmek istedik. İkinci hayatımıza başladık.
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Beraber bu şekilde başlamak istedik. Çok gurur verici bir şey İbrahim’in eşi olmak. Bir gazinin eşi olmak çok onur ve gurur verici bir şey. Benim için sürpriz oldu onun yaşaması. Nasıl anlatabilirim ki? 2 buçuk aylık zorlu bir süreç geçirdik. Bunun sonunda, bu şekilde böyle güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Mutluyum” diye konuştu.
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Hastanenin kafeteryasında gerçekleşen nikah törenine, Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Serkan Gökkaya’nın yanı sıra gazi Yüzer’in silah arkadaşları ve hastane personeli katıldı.
Pençe-Şimşek operasyonunda sağ kol ve bacağını kaybetti: Gazi uzman çavuş hastanede evlendi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında bölgede görevini sürdürdüğü esnada bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen EYP'nin patlaması sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybederek gazi olan, Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, nişanlısı Funda Nur Baykuş ile tedavi gördüğü hastanede dünya evine girdi. “Gazilik bir şereftir, Allah bana bunu nasip etti" diyen uzman çavuş, "Beni hayata bağlayan, nişanlım oldu. Uzun zamandır bugünü bekliyordum" ifadelerini kullandı. Çok heyecanlı olduğunu belirten funda Nur Baykuş ise ''Beraber el ele dönmek istedik. Gazi eşi olmak çok gurur verici bir şey. Yaşaması benim için bir mucize oldu. Nasıl anlatabilirim ki o anı? Çok zorlu bir süreçti'' diye konuştu.


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