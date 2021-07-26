Afrin’de iki bacağını kaybeden gazi dünyaevine girdi

Beraber bu şekilde başlamak istedik. Çok gurur verici bir şey İbrahim’in eşi olmak. Bir gazinin eşi olmak çok onur ve gurur verici bir şey. Benim için sürpriz oldu onun yaşaması. Nasıl anlatabilirim ki? 2 buçuk aylık zorlu bir süreç geçirdik. Bunun sonunda, bu şekilde böyle güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Mutluyum” diye konuştu.

“Bir gazini eşi olmak çok onur ve gurur verici bir şey” <br> <br> Gazi Yüzer’in iki buçuk ay süren tedavisi boyunca yanından ayrılmadığını ve hastaneden birlikte çıkacakları günü beklediğini ifade eden Funda Nur Baykuş “Manisa’da yaşıyoruz biz. Beraber yine Manisa’ya döneceğiz. Beraber el ele dönmek istedik. İkinci hayatımıza başladık.

İki buçuk aydır hastanedeyim. Bu süreç zarfında beni hiç yalnız bırakmadı. Bundan sonra da hiç bırakacağını düşünmüyorum. Hem bizim açımızdan hem de arkadaşlar açısından bir moral motivasyon olsun diye düşündük. Hayatın bitmediğini, devam ettiğini göstermek istiyorum. Sevdikleriniz yanınızda olduğu sürece hayat devam ediyor” şeklinde konuştu.

Gazilik de bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti. İnşallah ilerleyen zamanda birlikte her şeyin üstesinden geleceğime eminim. Zaten beni hayata bağlayan nişanlım oldu. En çok moral motivasyonu o verdi bana. Bundan sonra da inşallah bir ömür boyu kendisiyle bir arada olmayı istiyorum.

“Gazilik bir şereftir, Allah bana bunu nasip etti” <br> <br> Bugünü uzun zamandır beklediğini ve çok mutlu olduğunu belirten gazi İbrahim Yüzer, “Uzun zamandır bugünü bekliyordum zaten. Görev icabıyla Türkiye’ye nadir geliyordum. Genelde yurtdışı bölgelerde görev yaptım. Bu sene zaten düğünüzüm vardı Allah’ın izniyle. Nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda. Mutluyum yani. Allah sevdiğime bağışladı beni.

Pençe-Şimşek operasyonunda sağ kol ve bacağını kaybetti: Gazi uzman çavuş hastanede evlendi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında bölgede görevini sürdürdüğü esnada bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen EYP'nin patlaması sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybederek gazi olan, Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, nişanlısı Funda Nur Baykuş ile tedavi gördüğü hastanede dünya evine girdi. “Gazilik bir şereftir, Allah bana bunu nasip etti" diyen uzman çavuş, "Beni hayata bağlayan, nişanlım oldu. Uzun zamandır bugünü bekliyordum" ifadelerini kullandı. Çok heyecanlı olduğunu belirten funda Nur Baykuş ise ''Beraber el ele dönmek istedik. Gazi eşi olmak çok gurur verici bir şey. Yaşaması benim için bir mucize oldu. Nasıl anlatabilirim ki o anı? Çok zorlu bir süreçti'' diye konuştu.

