Gündem Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi
ANKARA

Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla; Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi
Tokat Havalimanı

Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tokat Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

DAİMİ HAVA HUDUT KAPISI NEDİR?

Daimi Hava Hudut Kapısı olarak bilinen bölgeler, ülkeye giriş-çıkış yapacak yurttaş ya da yabancı kişilerin giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerlerdir. Kısacası; bir havalimanının uluslararası uçuşlara açılması anlamına geliyor.

TOKAT HAVALİMANI

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.

Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise kısa sürede tamamlandı. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, artık uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmıyor.

Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Tokat Havalimanı'ndan, haftanın 7 günü de uçuş yapılıyor.

Yeni açılan Tokat Havalimanı'nda önümüzdeki bir aylık rezervasyonlar doldu
FOTOĞRAF 7
Title
Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.
Title
Pist ve altyapı sorunları nedeniyle tarifeli uçuşlar Nisan 2017'de sonlandırıldı. Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise 25 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan, büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli durumda.
Title
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile Tokat Havalimanı arasında karşılıklı olarak haftanın 4 günü (pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar) uçuş düzenliyor. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.35'te, Tokat Havalimanı'ndan ise 11.20'de yapılıyor.

AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na haftanın 3 günü (salı, perşembe ve cumartesi) sefer gerçekleştiriyor. Bu uçuşlar da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 08.45'te, Tokat Havalimanı'ndan ise saat 10.45'te gerçekleşiyor.
Title
Hem Türk Hava Yolları hem de AnadoluJet'in her iki yöndeki seferlerinin biletlerinin 20 Nisan'a kadar hemen hemen tamamının satıldığı öğrenildi.
Title
Vatandaşlar yeni havalimanından memnun

İstanbul'dan Tokat'a gelen Hamit Eren Yıldız, yıllardır havalimanının açılmasını beklediklerine işaret ederek, \"Üniversite zamanlarında gidip gelmekte büyük sıkıntılar çektim. Sağ olsunlar, havalimanı açıldı. İstanbul'dan burası 12-13 saat sürüyordu. Şimdi 1 saate düştü. Gayet güzel.\" dedi.
Title
İhsan İkinci, havalimanın hayırlı olmasını dileyerek, \"Artık uçaklar Tokat'a inmeye başladı. Bir ilin kalkınmasında, turizminde uçağın en önemli unsulardan biri olduğunu düşünüyorum. Ballıca Mağarası, Kaz Gölü ve Reşadiye'deki Zinav Gölü'nün doğal, kültürel zenginliklerinin turizm açısından değer kazanacağını düşünüyorum. Herkesi Tokat'a bekliyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.\" ifadesini kullandı.
Title
Erhan Çelikgün de, 10-12 yıldır Sivas, Kayseri, Samsun ve Amasya'daki havalimanlarını kullandığını anlatarak, \"Buradan Kayseri'ye gitmek, zahmetli ve külfetliydi. Bunun için çok mutluyuz. Memleketimizin böyle bir havalimanına kavuşması, bizi bu denli rahat ettirmesi inanılmaz bir şey.\" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni açılan Tokat Havalimanı'nda önümüzdeki bir aylık rezervasyonlar doldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Tokat Havalimanı'nda nisan ayı sonuna kadar rezervasyonların dolduğu bildirildi.


Ormanda iki kuyu açtılar ve...

Ormanda iki kuyu açtılar ve...

Sonrası inanılmaz​: Milyonlarca kişi bu anları canlı izledi.
Geniş salon kullanışlı mutfak

Geniş salon kullanışlı mutfak

​TOKİ'nin örnek evleri görüntülendi.
Sosyal konutta yeni rekor

Sosyal konutta yeni rekor

Başvuru sayısı 1 milyonu geçti.

​Bakan Soylu: Gündeme gelmek için dezenformasyon ve yalana devam ediyor.

​Bugünden itibaren yüzde 50 indirimli olacak.

Yarasa olarak biliniyor: Özellikleri herkesi şaşırtıyor.

​Sağlık sorununa davetiye çıkarıyor

​Ağır kayıplar veren Rusya'dan kritik hamle

​Almanya Başbakanı Scholz duyurdu
Ayı kampçıların yiyeceklerini yedi
Gündem

Ayı kampçıların yiyeceklerini yedi

Uludağ'da Sarıalan bölgesine inen ayı, ağaca tırmanıp, kapçıların ipte asılı olan yiyeceklerini, poşetleri delip, yere dökerek yedi. O anlar, kamçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uludağ Oteller Bölgesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisine gelen yetişkin ayı, kamp alanının bulunduğu bölgede yiyecek aradı. Kampçıların iki ağaç arasına gerdiği ipte asılı poşetteki yiyecekleri fark edip, ulaşmaya çalıştı, çabası yetersiz kalınca da ağaca tırmandı. Poşeti delerek yere dökülen yiyecekleri yiyen ayının o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'nin Kazan Vadisi, Han Yaylası bölgesinde Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken operasyonu başlatıldı.
Vahdettin'i geçtiler tüm Osmanlı'ya saldırıyorlar: Zafer Parti'li Hasan Basri Akşener 'Bu Osmanoğulları böyle' diyerek kin kustu
Gündem

Vahdettin'i geçtiler tüm Osmanlı'ya saldırıyorlar: Zafer Parti'li Hasan Basri Akşener 'Bu Osmanoğulları böyle' diyerek kin kustu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'hırsızlar, haramiler' diyerek Sultan Vahdettin üzerinden Osmanlı'yı hedef almasının ardından Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Hasan Basri Akşener'den de skandal bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Vahdeddin ne ki? Bu Osmanoğulları böyle." sözleriyle Osmanlı'ya kin kustu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.