Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tokat Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

DAİMİ HAVA HUDUT KAPISI NEDİR?

Daimi Hava Hudut Kapısı olarak bilinen bölgeler, ülkeye giriş-çıkış yapacak yurttaş ya da yabancı kişilerin giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerlerdir. Kısacası; bir havalimanının uluslararası uçuşlara açılması anlamına geliyor.

TOKAT HAVALİMANI

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

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Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.

Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise kısa sürede tamamlandı. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, artık uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmıyor.

Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Tokat Havalimanı'ndan, haftanın 7 günü de uçuş yapılıyor.

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