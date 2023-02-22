TOKİ Başkanı Bulut: Konutlar fay hattına 500 metre uzakta yapılacak

TOKİ Başkanı Ömer Bulut Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde belirlenen yeni konut alanında inceleme yaptı.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde belirlenen yeni konut alanında inceleme yaptı. Başpınar mevkisi olarak bilinen bölgede yapılan zemin etüt çalışmalarını inceleyen ve ekiplerden bilgi alan TOKİ Başkanı Ömer Bulut daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.
TOKİ olarak bugüne kadar yaptıkları konutlarda yer seçimine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Ömer Bulut şöyle dedi:
Nurdağı’nda zemin etüt çalışması yapılan alanın 1 milyon metrekare olduğunu ve bölgeye 3 bin 500 ile 5 bin arası konut yapılmasının öngörüldüğünü vurgulayan Bulut, araziden alınan numunelerin incelenmesinin ardından alanda toplu konut çalışmalarına başlanabileceğini de sözlerine ekledi.