TOKİ'den deprem bölgeleri için dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin

"İdaremiz çalışanlarının herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları mümkün değildir. İnşaat yüklenicisi ve proje firmalarımızın güven ve iyi niyetlerini kullanarak menfaat temini amacı taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Ayrıca TOKİ tarafından yardım toplanılmamakta olup, bu çalışma ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmektedir."