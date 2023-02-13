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TOKİ'den deprem bölgeleri için dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), deprem bölgeleri için inşaat yüklenicisi ve proje firmalarının adı kullanılarak "yardım" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

17:33 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki TOKİ binalarında herhangi bir yapısal hasar olmadı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki TOKİ binalarında herhangi bir yapısal hasar olmadı.

TOKİ'den yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan, çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremzedelere yardım yapmak isteyen inşaat yüklenicisi ve proje firmalarının iyi niyetleri suistimal edilerek, TOKİ yöneticilerinin ismi kullanılarak, "yardım talebinde" bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdaremiz çalışanlarının herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları mümkün değildir. İnşaat yüklenicisi ve proje firmalarımızın güven ve iyi niyetlerini kullanarak menfaat temini amacı taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Ayrıca TOKİ tarafından yardım toplanılmamakta olup, bu çalışma ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmektedir."


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1 saat önce
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TOKİ'den deprem bölgeleri için dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin
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