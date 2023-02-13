TOKİ'den deprem bölgeleri için dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin

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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki TOKİ binalarında herhangi bir yapısal hasar olmadı.
TOKİ'den yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan, çevre illeri de etkileyen iki büyük depremin meydana geldiği hatırlatıldı.
Depremzedelere yardım yapmak isteyen inşaat yüklenicisi ve proje firmalarının iyi niyetleri suistimal edilerek, TOKİ yöneticilerinin ismi kullanılarak, "yardım talebinde" bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: