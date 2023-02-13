7,7 ve 7,6’lık iki depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre 10 ilde birçok binanın yıkılmasına yol açarak, 25 bine yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak deprem felaketi yaşanan bölgedeki 134 bine yakın TOKİ konutları ayakta kaldı. Depremzede şehirlerin vali ve kaymakamlarına, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi.