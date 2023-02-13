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TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi

Kahramanmaraş merkezli yapanan depremlerin ardından TOKİ konutlarının hasar görmemesi dikkat çekmişti. TOKİ'nin konutlarında neden hasar olmadığı açıklandı. Binalarda uygulanan "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümler içeren sistemler sayesinde 133 bin 759 konutta herhangi bir yapısal hasar meydana gelmedi.

16:17 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

7,7 ve 7,6’lık iki depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre 10 ilde birçok binanın yıkılmasına yol açarak, 25 bine yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak deprem felaketi yaşanan bölgedeki 134 bine yakın TOKİ konutları ayakta kaldı. Depremzede şehirlerin vali ve kaymakamlarına, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi.

TOKİ KONUTLARI DEPREMDEN NEDEN HASAR ALMADI?

Binalarda uygulanan "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümler içeren sistemler sayesinde 133 bin 759 konutta herhangi bir yapısal hasar meydana gelmedi.



#TOKİ
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#tokide kullanılan sistemler
1 saat önce
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TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi
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