Torbacıların jargonu çözüldü: Uyuşturucu sözlüğü deşifre edildi

Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen “Narkokapan-Ankara” operasyonunda, soruşturma derinleştikçe şüphelilerin ifadeleri ve çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Şüphelilerin kendi aralarında kurduğu şifreli iletişim dili, teknik takip ve sivil birimlerin sahaya inmesiyle bir bir deşifre edildi.

KOD ADLARIYLA UYUŞTURUCU TİCARETİ

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, şüpheliler teknik takipten kaçmak için aralarında özel bir jargon geliştirdi. Uyuşturucu maddelere toplumda sık kullanılan kadın ve erkek isimleri verilerek satış ağı gizlenmeye çalışıldı.

Emniyet ve savcılık ifadelerinde itirafta bulunan bazı şüphelilerin beyanlarına göre, uyuşturucu maddelerin satışında teknik takibi atlatmak amacıyla şifreli isimler kullanılıyordu. Bu kapsamda "Esra Abla" esrarı, "Leyla Abla" Lyrica adlı psikiyatri ilacı, "Metin Abi" metamfetamini, "Erol Amca" ve "Taşkın Abi" ise eroin ile taş adı verilen kokain türevlerini ifade ediyordu. Ayrıca, "Kamil Abi" kokain için, "Kübra" ise kubar olarak bilinen uyuşturucu madde için kullanılıyordu. Jargonun oldukça detaylandırıldığı ve farklı maddeler için farklı isimlerin tercih edildiği tespit edildi.

SOKAKLAR TEMİZLENİYOR

Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Narkokapan-Ankara operasyonunun yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda süregelen bir mücadelenin parçası olduğu vurgulanırken, emniyet kaynakları “şifreli dili çözülmüş bu ağın artık saklanacak yeri kalmadı” ifadeleriyle operasyonun devam edeceği sinyalini verdi.







