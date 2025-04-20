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Uyuşturucu kaçakçılığı yöntemi pes dedirtti: Kıyafetlere yedirmişler

Uyuşturucu kaçakçılığı yöntemi pes dedirtti: Kıyafetlere yedirmişler

15:5520/04/2025, Pazar
IHA
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Van'da pes dedirten uyuşturucu kaçakçılığı yöntemi
Van'da pes dedirten uyuşturucu kaçakçılığı yöntemi

Van'da sıvılaştırdıkları uyuşturucu maddeyi yedirdikleri kıyafetlerle havalimanına gelen yabancı uyruklu 2 kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Kıyafetlere yedirilen uyuşturucu miktarının 32 kilo 460 gram metamfetamin olduğu belirlenirken Van Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam kararlılıkla devam ettiği belirtildi.


Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 19 Nisan 2025 günü ilimiz Ferit Melen Havalimanında analiz çalışmaları sonucunda ekiplerimizce durdurulan ve kontrolleri yapılan yabancı uyruklu 2 şahsın üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramada; 32 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.


Van Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu şahısların sıvılaştırarak kıyafetlerine yedirdiği metamfetamin maddesi görüntülerini basınla paylaştı.



#van
#uyuşturucu
#Van Emniyet Müdürlüğü
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