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31 yıllık eşini baltayla öldürdü: Hatay'da kan donduran cinayet

31 yıllık eşini baltayla öldürdü: Hatay'da kan donduran cinayet

15:3020/04/2025, Pazar
DHA
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Eşini baltayla öldüren şüpheli tutuklandı
Eşini baltayla öldüren şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden kan donduran bir cinayet haber geldi. 57 yaşındaki Zeynep Sönmez 31 yıllık eşi tarafından boynuna balta vurularak katledildi. Cani koca Ahmet Sönmez tutuklanırken çiftin, yıllardır şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtildi.

Altınçağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Sönmez ile 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve jandarma ekipleri sevk edildi. Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle öldüğü belirlendi. 3 çocuk annesi Sönmez'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Balta bahçede bulunurken, gözaltına alınan Ahmet Sönmez, ilk ifadesinde; aralarında çıkan tartışma sonucunda eşini öldürdüğünü söyledi.


Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zeynep Sönmez'in cenazesi Altınçağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Sönmez, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



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