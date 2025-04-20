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Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

14:4520/04/2025, Pazar
IHA
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Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini vurdu
Eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini vurdu

İzmir'in Foça ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdü. 28 yaşındaki C. Işıklar, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.


Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı.


Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.




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