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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Paspas altına 1 kilo 706 gram saklamışlar

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Paspas altına 1 kilo 706 gram saklamışlar

23:2323/04/2025, Çarşamba
DHA
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Kayseri'de polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada paspasın altına gizlenen 1 kilo 706 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir araç durduruldu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.A. (19) ve S.E. (19) yakalandı.

Araçta narkotik arama köpeği Mia ile yapılan aramalarda, aracın paspas tabanında 10 parça halinde 1 kilo 706 gram uyuşturucu ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

#Kayseri
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