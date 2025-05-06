'Torosun Kaşifleri' tarihe tanıklık etti: Projeyle hem fiziksel hem zihinsel gelişim hedefleniyor

Proje hakkında bilgi veren Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aydın Bahçe, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Torosun Kaşifleri Kültürü ile Büyüyor Projesi" kapsamında arkeleoglar eşliğinde Antiocha ad Cragum Antik Kenti'ne öğrencilerimizle birlikte yürüyüş gerçekleştirdik. Proje ile doğa yürüyüşleri, kültürel geziler ve çeşitli fiziksel aktiviteler aracılığı ile zenginliklerimizi keşfediyoruz. Bu etkinliklerle öğrencilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Her şeyden önemlisi de öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden kurtarmak, onların doğa ile bağ kurmalarını sağlamak ve ilçemizin ve Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel miraslarını tanıtmak adına yapıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz gezide ise Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim görmüş olan Antiochia ad Cragum'un kalıntıları olan sütunlu cadde, agora, hamam, zafer takı, kilise ve Kilikya bölgesine özgü mezar yapılarının bulunduğu nekropol aları ile denize uzanan sarp kayalar üzerindeki Orta Çağ kale kalıntılarını yerinde inceledik. Eğitim gezilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Projemize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.