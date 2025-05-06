Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
'Torosun Kaşifleri' tarihe tanıklık etti: Projeyle hem fiziksel hem zihinsel gelişim hedefleniyor

'Torosun Kaşifleri' tarihe tanıklık etti: Projeyle hem fiziksel hem zihinsel gelişim hedefleniyor

16:536/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Gezide antik kenti keşfedip yerinde inceleme fırsatı yakalayan öğrenciler doğada keyifli bir gün geçirdi.
Gezide antik kenti keşfedip yerinde inceleme fırsatı yakalayan öğrenciler doğada keyifli bir gün geçirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde "Torosun Kaşifleri Kültürü ile Büyüyor Projesi" kapsamında Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarihe yolculuk ederek Antiochia ad Cragum Antik Kenti'nde yürüyüş düzenledi. Etkinlikte öğrenciler adeta tarihe yolculuk ederek, anti kenti yerinde inceme fırsatı buldu.

Gazipaşa Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Torosun Kaşifleri Kültürü ile Büyüyor Projesi" çerçevesinde Gazipaşa'nın Güneyköy Mahallesi'nde bulunan Antiochia ad Cragum Antik Kenti'ne yürüyüş etkinliği yapıldı. Öğrencileri teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp doğayla iç içe vakit geçirmeleri ve öğrenme ortamını doğaya taşıma amacı ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler, büyüleyici Akdeniz manzarası eşliğinde Antiocha ad Cragum Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihe yolculuk etti. Aynı zamanda fiziksel aktivite alışkanlığının da kazandırıldığı gezide antik kenti keşfedip yerinde inceleme fırsatı yakalayan öğrenciler doğada keyifli bir gün geçirdi.






HEM FİZİKSEL HEM ZİHİNSEL KATKI

Proje hakkında bilgi veren Karalar Hüseyinli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aydın Bahçe, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Torosun Kaşifleri Kültürü ile Büyüyor Projesi" kapsamında arkeleoglar eşliğinde Antiocha ad Cragum Antik Kenti'ne öğrencilerimizle birlikte yürüyüş gerçekleştirdik. Proje ile doğa yürüyüşleri, kültürel geziler ve çeşitli fiziksel aktiviteler aracılığı ile zenginliklerimizi keşfediyoruz. Bu etkinliklerle öğrencilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Her şeyden önemlisi de öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden kurtarmak, onların doğa ile bağ kurmalarını sağlamak ve ilçemizin ve Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel miraslarını tanıtmak adına yapıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz gezide ise Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim görmüş olan Antiochia ad Cragum'un kalıntıları olan sütunlu cadde, agora, hamam, zafer takı, kilise ve Kilikya bölgesine özgü mezar yapılarının bulunduğu nekropol aları ile denize uzanan sarp kayalar üzerindeki Orta Çağ kale kalıntılarını yerinde inceledik. Eğitim gezilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Projemize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



#torosun kaşifleri
#toros
#çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İNCİRDEN ZEYTİNE: Kur'an'da Anlatılan Doğal Şifa Hazineleri