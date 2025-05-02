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Evde uyuyakalan çocuk mahalleyi ayağa kaldırdı

Evde uyuyakalan çocuk mahalleyi ayağa kaldırdı

07:482/05/2025, Cuma
IHA
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Kapıyı açamayan baba, oğlunun hayatından endişe ederek, polis ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
Kapıyı açamayan baba, oğlunun hayatından endişe ederek, polis ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Bartın'da evde bulunan oğlundan haber alamayan baba, mahalleyi ayağa kaldırdı. Camdan eve giren itfaiye, çocuğun uyuyakaldığını belirledi.

Kemerköprü Mahallesi Tarla Sokak Davut Fırıncıoğlu Sitesi 4 katlı binanın 3. katında evde yalnız kalan 11 yaşındaki Ö.Y., evde uyuyakaldı. Eve dönen baba, tüm çabalarına rağmen oğluna ulaşamadı.

Kapıyı açamayan baba, oğlunun hayatından endişe etti. Polis ve itfaiyeye arayan baba, ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise merdiven yardımıyla daireye girdi. İçeri giren ekipler, çocuğu hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Çocuğun uyuduğunu tespit eden ekipler, Ö.Y.'yi uyandırarak, kapıyı açtı. İtfaiye ve polis ekiplerini görünce olayın ne olduğunu anlamaya çalışan mahalleli, çocuğun uyuyakaldığını öğrenince rahat nefes aldı.

#Bartın
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