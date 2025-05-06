Habersiz yapılan tatbikat ortalığı ayağa kaldırdı: Enkazda çocuk olduğunu duyan mahalleli dehşete düştü

Gerçekçi bir tatbikat olduğunu ifade eden İtfaiye Çavuşu Fatih Gökbulut, "Gerçekçi bir tatbikattı. Bizim bile haberimiz yoktu. Senaryo gereği, doğal gazın patlaması sonucu evin bir kısmının yandığı, bir kısmının da çöktüğü ve göçük altında bir kişinin olduğu ihbarını aldık. İlk olarak yangını kontrollü bir şekilde söndürdükten sonra, göçük altında kalan bölgeyi K9 köpeğimizle aradık. Yeri tespit ettikten sonra, yaklaşık 10 yaşlarında bir erkek çocuğunu sağ şekilde bulduk" dedi.



