Tortum Şelalesi ziyaretçileri bekliyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan yağmur nedeniyle coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor. Uluslararası Sakin Kentler Birliği’nce Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki şelalenin çehresi, Valilik koordinesinde Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle değişti.

GÜZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şelale çevresinde yapılan yeni yürüyüş yolları, engelli rampaları, restoran, mesire alanı, bungalov evler gibi alanlar, her mevsim ayrı güzelliğinin yanında serinleten suyuyla yerli ve yabancı misafirlerin tercihleri arasında gösteriliyor. Dünyanın en yüksek 3'üncü, Türkiye'nin ise en yükseği Tortum Şelalesi, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla misafirlerini ağırlıyor. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, karların erimeye başlaması ve ilkbahardaki yağmur sularının etkili olmasıyla şelalede muazzam bir güzelliğin ortaya çıktığını söyledi.

YÖRESEL YEMEKLER TADILABİLECEK

Şelalede yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Aktoprak, "Buraya gelenler, bungalov evlerde konaklayabilecek, yeni yapılan yürüyüş yolları, engelli rampalarında rahatça dolaşıp restoranlarda gastronomimizin yöresel yemeklerimizi tadabilecekler. Mesire alanlarında piknik yapabilecek, spor sahalarında aktivitelerini yapabilecekler" dedi.

2 AY SÜRÜYOR

Başkan Aktoprak, şelalenin yağmur sularıyla coşkun aktığını anlatarak, "Ziyaretçiler ilkbaharın coşkun dönemine şahitlik edecekler. Herkesi Tortum'u, Uzundere'yi ve Tortum Şelalesi'ni görmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 3'üncü büyük şelalesini görmek isteyenleri buraya bekliyoruz" diye konuştu.







