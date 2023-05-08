İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde HDP ve CHP’li grupların halka taş atarak kışkırttığı görüntüler ortaya çıktı

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim otobüsünün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde HDP'liler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırının kendisine yönelik olduğunu ifade eden Oğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP'ye, 'Erzurum' göndermeli çağrı yaptı. CHP'li trollerin kendisine baskı kurduğunu vurgulayan ve "Akıllarınca 'çekil baskısı' oluşturmak istiyorlar" diyen Oğan, "Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal beyi desteklediklerini açıklayan HDP’yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP’ye de gösterin!" ifadelerini kullandı.