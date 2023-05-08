İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde HDP ve CHP’li grupların halka taş atarak kışkırttığı görüntüler ortaya çıktı

İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada CHP ve HDP'lilerin vatandaşlara taş fırlatarak tahrik ettiği anlar....
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Esnaf ziyareti yapacağım" diyerek gittiği Erzurum'daki kent meydanında otobüs üzerinde miting yapmaya kalktı.
Bu esnada vatandaşların protestosuyla karşılaşan İmamoğlu'na yönelik de yabancı cisimler atılırken İmamoğlu şehri terk ederek İstanbul'a döndü.
İmamoğlu'nun otobüsünün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.
- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı açıklamada,"Nerede müracatlarınız? Madem olay bu kadar büyüdü ben yarın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. İzinsiz miting yapmanın, izinsiz yürüyüş yapmanın, taşlarla oraya gelmenin ne olduğunu anlasınlar"ifadelerini kullandı.
CHP ve HDP'li gruplar taş atarak kışkırttı
İmamoğlu'nun mitinginde yaşanan karışıklığın perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Yaşanan olaylar öncesi HDP ve CHP'li grupların halka taş atarak kışkırttığı görüntüler ortaya çıktı.
Miting değil esnaf ziyareti yapacağını bildirdi
İmamoğlu’nun Erzurum ziyareti için valiliğe 'miting' değil 'esnaf ziyareti' yapacağını bildirdiği belge ortaya çıktı.