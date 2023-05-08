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İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde HDP ve CHP’li grupların halka taş atarak kışkırttığı görüntüler ortaya çıktı

Erzurum'a "Esnaf ziyareti yapacağız" diyerek giden ancak kent meydanında otobüs üzerinde konuşmaya yapmaya kalkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu protesto edildi. İmamoğlu'na yabancı cisimlerin atıldığı anlar sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, olayın arkasında bambaşka bir gerçek çıktı. İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada CHP ve HDP'li isimlerin vatandaşlara taş fırlatarak tahrik ettiği görüntüler yayınlandı.

13:09 . 8/05/2023 Pazartesi
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İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada CHP ve HDP'lilerin vatandaşlara taş fırlatarak tahrik ettiği anlar....

İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada CHP ve HDP'lilerin vatandaşlara taş fırlatarak tahrik ettiği anlar....

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Esnaf ziyareti yapacağım" diyerek gittiği Erzurum'daki kent meydanında otobüs üzerinde miting yapmaya kalktı.

Bu esnada vatandaşların protestosuyla karşılaşan İmamoğlu'na yönelik de yabancı cisimler atılırken İmamoğlu şehri terk ederek İstanbul'a döndü.

İmamoğlu'nun otobüsünün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.

  • Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı açıklamada,
    "Nerede müracatlarınız? Madem olay bu kadar büyüdü ben yarın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. İzinsiz miting yapmanın, izinsiz yürüyüş yapmanın, taşlarla oraya gelmenin ne olduğunu anlasınlar"
    ifadelerini kullandı.


CHP ve HDP'li gruplar taş atarak kışkırttı

İmamoğlu'nun mitinginde yaşanan karışıklığın perde arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Yaşanan olaylar öncesi HDP ve CHP'li grupların halka taş atarak kışkırttığı görüntüler ortaya çıktı.

Miting değil esnaf ziyareti yapacağını bildirdi

İmamoğlu’nun Erzurum ziyareti için valiliğe 'miting' değil 'esnaf ziyareti' yapacağını bildirdiği belge ortaya çıktı.




Bakan Soylu CHP'li İmamoğlu'nun Erzurum'daki 'korsan' mitinginin detaylarını paylaştı: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan birisi gündem olma hastalığı var
Bakan Soylu CHP'li İmamoğlu'nun Erzurum'daki 'korsan' mitinginin detaylarını paylaştı: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan birisi gündem olma hastalığı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da kendisine tahsis edilen miting alanında değil de cadde üzerinde miting düzenleyen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu'nun mitinginde çıkan arbedeye değinen Bakan Soylu, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Birazdan katılacağım canlı yayınında tek tek açıklayacağım" dedi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra katıldığı canlı yayında detayları paylaşan Bakan, "İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan birisi gündem olma hastalığı var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aracına HDP'liler saldırdı: CHP'lilere 'Erzurum' göndermeli 'Hadi buyurun HDP'yi de kınayın' çağrısı
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aracına HDP'liler saldırdı: CHP'lilere 'Erzurum' göndermeli 'Hadi buyurun HDP'yi de kınayın' çağrısı

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim otobüsünün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde HDP'liler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırının kendisine yönelik olduğunu ifade eden Oğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP'ye, 'Erzurum' göndermeli çağrı yaptı. CHP'li trollerin kendisine baskı kurduğunu vurgulayan ve "Akıllarınca 'çekil baskısı' oluşturmak istiyorlar" diyen Oğan, "Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal beyi desteklediklerini açıklayan HDP’yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP’ye de gösterin!" ifadelerini kullandı.



#Ekrem İmamoğlu
#Erzurum
#CHP
#HDP
17 dakika önce
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