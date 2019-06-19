Araklı'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 7’ye yükseldi.

İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 7 kişiden biri bölgeye yakın yerdeki HES Göleti’nde ölü olarak bulunurken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan resmi olmayan bilgilere göre selde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri ise şöyle:

"Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan."

Araklı'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam etti.

İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 6 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.

Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.

İlçedeki afette 5 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmış, 76 kişi ise tahliye edilmişti.