Gündem Trabzon Valiliğinden çığ uyarısı Yaylalara gitmeyin
TRABZON

Trabzon Valiliği’nden çığ uyarısı: Yaylalara gitmeyin!

3 yıl aradan sonra ilk kez beyaza bürünen Trabzon'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla ilgili valilikten açıklama geldi. Yetkililer, yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski olduğunu, bu nedenle vatandaşları yayla ve mezralara gitmemeleri konusunda uyardı.

Haber Merkezi İHA
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

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Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşme çalındı

En son 30 Ozcak 2017 tarihinde beyaz örtüyle kaplanan Trabzon'da 2 gündür kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle kentin sahil ve yüksek kesimlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, kent genelinde eğitim ve öğretime de iki gün ara verildi.

3 ilde eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi
GÜNDEM
3 ilde eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi

Trabzon'a 3 yıl aradan sonra kar yağdı
GÜNDEM
Trabzon'a 3 yıl aradan sonra kar yağdı

'Tedbirli olun' uyarısı

Yağışların birkaç gün daha etkisini sürdüreceği öğrenilirken, Trabzon Valiliği'nden flaş bir açıklama geldi. Yetkililer açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Yarını bekleyin

Yarını bekleyin

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Yaylalara gitmeyin!

Yaylalara gitmeyin!

​Trabzon Valiliği'nden vatandaşlara çığ uyarısı.
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