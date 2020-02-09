Trabzon Valiliği’nden çığ uyarısı: Yaylalara gitmeyin!

GÜNDEM Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşme çalındı

En son 30 Ozcak 2017 tarihinde beyaz örtüyle kaplanan Trabzon'da 2 gündür kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle kentin sahil ve yüksek kesimlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, kent genelinde eğitim ve öğretime de iki gün ara verildi.

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'Tedbirli olun' uyarısı

Yağışların birkaç gün daha etkisini sürdüreceği öğrenilirken, Trabzon Valiliği'nden flaş bir açıklama geldi. Yetkililer açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.