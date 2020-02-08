Gündem Trabzona 3 yıl aradan sonra kar yağdı
TRABZON

Trabzon'a 3 yıl aradan sonra kar yağdı

Trabzon'a 3 yıl aradan sonra kar yağdı

Trabzon'da kent merkezine 3 yıl aradan sonra kar yağdı. Sahil kesimlerinde kar yağışını görenler, kentin beyaza büründüğü bu anları telefonlarına kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kentte en son 30 Ocak 2017'de kar yağmıştı.

Haber Merkezi DHA
Kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Trabzon'da gece beklenen kar yağışı, bu sabah saat 10.00 sıralarına başladı. Kar yağışıyla birlikte, kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağmış oldu. Özellikle kentin sahil ve yüksek kesimlerinde süren kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarıyla bu anı kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Trabzon'da gece beklenen kar yağışı, bu sabah saat 10.00 sıralarına başladı.

Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Kar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun yanı sıra kentin ara arterlerinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışıyla birlikte, kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağmış oldu.

Çocuklar karın keyfini sürdü

Kar yağışıyla birlikte, Ortahisar semtindeki, Atatürk Köşkü ve Boztepe'de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı olan köşk, çevresinin de beyaza bürünmesiyle ziyaretçilerine eşsiz manzara sundu.

Özellikle kentin sahil ve yüksek kesimlerinde süren kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarıyla bu anı kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çocuklar karın keyfini sürdü. Sokaklar ve parklara koşan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlenip, yıllar sonra kar heyecanını yaşadı. Çocukların eğlenceli anlarına, hafta sonunu fırsat bilen aileleri de eşlik edip, eğlendi.

Pazar gününe kadar sürecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Trabzon’da kırsal kesimlerde başlayan kar yağışı, pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Sahil kesimlerinde, il ve ilçe merkezlerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçmesi beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Trabzon'a 3 yıl aradan sonra kar yağdı
FOTOĞRAF 20
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Trabzon'da, gece beklenen kar yağışı, bu sabah saat 10.00 sıralarına başladı. Kar yağışıyla birlikte, kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağmış oldu.
Title
Özellikle kentin sahil ve yüksek kesimlerinde süren kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarıyla bu anı kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Title
Kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Title
Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
Title
Kar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun yanı sıra kentin ara arterlerinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Title
Kar yağışıyla birlikte, Ortahisar semtindeki, Atatürk Köşkü ve Boztepe'de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Title
Yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı olan köşk, çevresinin de beyaza bürünmesiyle ziyaretçilerine eşsiz manzara sundu.
Title
Çocuklar karın keyfini sürdü. Sokaklar ve parklara koşan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlenip, yıllar sonra kar heyecanını yaşadı. Çocukların eğlenceli anlarına, hafta sonunu fırsat bilen aileleri de eşlik edip, eğlendi.
Title
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trabzon'da kırsal kesimlerde başlayan kar yağışı, pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Sahil kesimlerinde, il ve ilçe merkezlerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçmesi beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalışma başlattı.
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Trabzon'a 3 yıl aradan sonra kar yağdı
Trabzon'da kent merkezine 3 yıl aradan sonra kar yağdı. Sahil kesimlerinde kar yağışını görenler, kentin beyaza büründüğü bu anları telefonlarına kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kentte en son 30 Ocak 2017'de kar yağmıştı.


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