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Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 yolcunun da yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin köylere, mahallelere sefer yapan otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

19:40 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.


Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol mevkisinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı.

Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.


Vali İsmail Ustaoğlu, olay yerinde gazetecilere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin köylere, mahallelere sefer yapan otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.


Tek taraflı kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını belirten Ustaoğlu, "Şu ana kadar olay yerinde 3 vatandaşımız, 2 kadın, 1 erkek, şimdi gelen bilgiye göre de hastanede 1 kız çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Toplam 4 vefatımız şu an mevcut. Yaralılarımızın intikalleri hastanelere yapıldı, bir kısım hafif olanların olay yerinde ilk müdahaleleri yapılıyor. Şu ana kadar hastanelere 20 yaralının intikali sağlandı." dedi.


#Trabzon
#Yolcu Otobüsü
#Kaza
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