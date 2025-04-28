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TRT Haber'deki yazım hatası iddiası gündem olmuştu: DMM'den açıklama geldi

TRT Haber'deki yazım hatası iddiası gündem olmuştu: DMM'den açıklama geldi

12:1728/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "TRT Haber yayınında ABD'nin başkentinin ismi yanlış yazıldı" iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "TRT Haber yayınında ABD'nin başkentinin ismi yanlış yazıldı" iddiası doğru değildir.


TDK'ya göre yazım doğru

Türk Dil Kurumu'na göre, Türkçeye yerleşmiş olan bazı yabancı kökenli kişi ve yer adları, Türkçe okunuşuna göre yazılmaktadır. Bu nedenle ABD'nin başkenti Washington D.C. değil, 'Vaşington' şeklinde yazılmaktadır.


Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'deki büyükelçilik binasındaki tabelada ve büyükelçiliğin resmi internet sitesinde de "Vaşington" şeklindeki yazım kullanılmaktadır."



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