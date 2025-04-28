TRT Haber'deki yazım hatası iddiası gündem olmuştu: DMM'den açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "TRT Haber yayınında ABD'nin başkentinin ismi yanlış yazıldı" iddiası doğru değildir.



Türk Dil Kurumu'na göre, Türkçeye yerleşmiş olan bazı yabancı kökenli kişi ve yer adları, Türkçe okunuşuna göre yazılmaktadır. Bu nedenle ABD'nin… pic.twitter.com/Hj6Mcou4JD