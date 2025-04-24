İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ABD savaş gemisi USS Nitze tekrar konuşulmaya başlandı. 6 Şubat depremleri sırasında da İstanbul'da bulunması nedeniyle komplo teorilerinin konuşulmasına neden olan ABD gemisinin, dün Silivri’de meydana gelen deprem esnasında İstanbul'da olduğu iddia edildi. İddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.
Geçtiğimiz gün meydana gelen İstanbul depremi büyük panik oluşturdu. Dün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, ABD savaş gemisi tekrar gündem oldu.
6 Şubat depremleri yaşandığında İstanbul'da bulunan ABD savaş gemisi USS Nitze'nin dün yine İstanbul'da olduğu iddia edildi. ABD savaş gemisinin fotoğrafını paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Depremle bunun arasında bir alaka var mı? İstanbul Boğazı’na niye gelmiş?" diye sordu. İddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu.
DMM İDDİALARI YALANLADI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ABD savaş gemisi ile ilgili iddiaların doğru olmadığını açıkladı.