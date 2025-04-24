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İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM iddialara cevap verdi

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM iddialara cevap verdi

13:1324/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ABD savaş gemisi USS Nitze tekrar konuşulmaya başlandı. 6 Şubat depremleri sırasında da İstanbul'da bulunması nedeniyle komplo teorilerinin konuşulmasına neden olan ABD gemisinin, dün Silivri’de meydana gelen deprem esnasında İstanbul'da olduğu iddia edildi. İddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Geçtiğimiz gün meydana gelen İstanbul depremi büyük panik oluşturdu. Dün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, ABD savaş gemisi tekrar gündem oldu.

6 Şubat depremleri yaşandığında İstanbul'da bulunan ABD savaş gemisi USS Nitze'nin dün yine İstanbul'da olduğu iddia edildi. ABD savaş gemisinin fotoğrafını paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Depremle bunun arasında bir alaka var mı? İstanbul Boğazı’na niye gelmiş?" diye sordu. İddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu.

DMM İDDİALARI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ABD savaş gemisi ile ilgili iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada,
"İddiaya konu fotoğraflar, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'ndaki Arleigh Burke sınıfı USS Nitze gemisine aittir ve fotoğrafların 2023 yılında kaydedildiği tespit edilmiştir. Bahse konu gemi, yakın bir zamanda da denizlerimizde bir faaliyet icra etmemiştir. 'Gemi veya HAARP sistemiyle bir depremin tetiklenebilmesi' yönündeki iddiaların bilimsel bir karşılığı bulunmamaktadır."
ifadelerine yer verildi.



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