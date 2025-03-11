TSE'den yangın tüpleri için 'standart zorunluluğu' uyarısı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, yangın söndürme cihazlarının standartlara uygunluğunun yasal zorunluluk olduğunu belirterek, "Standartlara uyulmaması durumunda belgeler askıya alınabilir veya iptal edilebilir" ifadesini kullandı.
TSE'den yapılan yazılı açıklamada, yangın söndürme cihazlarının belirlenen standartlara uygun üretilmesi gerektiği kaydedildi.
Yangın söndürme tüplerinin güvenli ve etkin olabilmesi için TSE belgesi bulunması gerektiği vurgulanan açıklamada, tüketicilerin alım yaparken üretici ve standart bilgilerinin tüp üzerinde yer alıp almadığını kontrol etmeleri, basınç göstergesini incelemeleri, dolum tarihinin güncelliğine bakmaları ve yangın sınıfına uygun cihazı seçmeleri uyarısında bulunuldu.
Yapılan testler arasında gözle muayene, boyut kontrolü, basınç, ezme testi, korozyon dayanıklılığı, sıcak-soğuk ortam performansı, püskürtme süresi ve kimyasal analizlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, bu denetimlerin cihazların uzun ömürlü ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla yürütüldüğünün altı çizildi.
"TSE Uygunluk Belgesi alan firmalar her yıl denetleniyor"
Açıklamada, yangınların türüne göre kullanılması gereken uygun söndürme cihazları sıralanarak, "Kullanıcıların, ortamın riskine uygun yangın tüplerini tercih etmeleri büyük önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Şahin, şunları kaydetti: