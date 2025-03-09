Türkiye'nin döner kanatlı İHA'ları: ABD'de boy gösterecek

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, fuara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:





"Pasifik Teknoloji olarak küresel bir oyuncu olma hedefiyle inovatif çalışmalarımızı artıracak projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerimizi de globalleşme vizyonumuz ile entegre ediyoruz. ABD Dallas'ta, ülkemizin insansız hava araçları alanındaki gücünü ve potansiyelini sergilemekten gurur duyuyoruz. Bayrağımızı dalgalandırdığımız bu önemli fuarda, DUMRUL ve ALPİN platformlarımızı öne çıkararak, ülkemizin gerçekleştirdiği inovasyon gücünü vurguluyoruz. Globalleşme yolundaki hedeflerimize daha da yaklaşırken, yerli mühendislerimizin attığı öncü adımları ve üstün kaliteleri tüm dünyaya sunuyoruz."