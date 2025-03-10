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Jandarma’dan 4. milli simülatör

Jandarma’dan 4. milli simülatör

Canberk Doğan
04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Jandarma Havacılık Akademisi Komutanlığı 4. milli simülatörünün yapımını tamamladı.

Jandarma, uçucu personel eğitimlerinin daha etkin, verimli ve düşük maliyetli yapılması amacıyla simülatörler konusunda ilk adımı 2018’de attı. Uçuş esnasında gerçekleştirilemeyen acil durum eğitimlerinin kaza-kırım riski olmaksızın her türlü hava koşulunda yapılabilmesi ve uçuş emniyetinin artırılması için birlik personeli tarafından birlik imkânları kullanılarak uçuş simülatörleri üretildi.

SİMÜLATÖRLERLE CİDDİ TASARRUF

2018 yılında Mİ-17 helikopteri eğitim simülatörü, 2020 yılında S-70 helikopteri eğitim simülatörü, önceki yıl ise UH-1 helikopteri eğitim simülatörü hizmete alındı. Bunun yanı sıra, B-350 uçağı eğitim simülatörünün yapımı tamamlanırken yazılım geliştirme çalışmaları devam ediyor. Yerli imkanlarla geliştirilen söz konusu simülatörlerle bugüne kadar ilgili personele 12 bin 468 saat eğitim verildi. Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan uçuş simülatörleri sayesinde yaklaşık 39 milyon 900 bin dolar tasarruf da sağlandı. Gerçek uçuşlara kıyasla çok daha düşük maliyetli olan bu simülatörler, hem güvenli bir eğitim ortamı oluşturuyor hem de pilot adaylarının becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor.



#Jandarma Havacılık Akademisi Komutanlığı
#Simülatör
#Savunma Sanayi

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