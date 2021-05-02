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POLİTİKA

TSK teröristleri vurdukça ses HDP'den geliyor: Pençe operasyonları durdurulsun

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan kara ve hava harekatı başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 46 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yayımlayan HDP, "Doğru yol operasyon değil, barışçıl ve demokratik zemindeki diyalogdur" diyerek operasyonların durdurulmasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK teröristleri vurdukça ses HDPden geliyor: Pençe operasyonları durdurulsun
HDP

Pençe harekatlarının sürdüğü Irak’ın kuzeyinde, başta Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine, geçtiğimiz hafta kara ve hava harekatı başlatılmıştı.

Yaz boyunca sürmesi beklenen harekat, başarılı bir şekilde devam ederken, şimdiye kadar 46 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'lı teröristlerin vurulmamasını istediler

HDP, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik her operasyonunda olduğu gibi Irak’ın kuzeyinde devam eden harekata da karşı çıktı.

Yazılı bir açıklama yayımlayan HDP, "Güvenlikçi politikaların ve çatışmacı anlayışın siyasi çözüme katkı sunmadığı gerçeğinden hareketle, tek doğru yolun barışçıl ve demokratik zemindeki diyalog ve müzakere olduğunu bir kez daha vurgulayalım" ifadeleriyle operasyonların durdurulmasını istedi.

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