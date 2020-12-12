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Gündem TSK ve MİTten Garada ortak operasyon 5 PKKlı etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!"

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
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TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyondan görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.


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