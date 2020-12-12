TSK ve MİT'ten Gara'da ortak operasyon: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/ZShlD7yM5E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020

OYNAT 00:20 TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyondan görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

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