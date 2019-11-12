TSK ve MİT'ten nokta operasyonu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kendi mahallesinden seçilemedi

CHP Manisa Milletvekili ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendi konumunu sağlamlaştırmak için kendisine yakın isimlerin tek liste ile aday olup il teşkilatını dizayn çalışması sandıktan döndü. Özel’in ilk sırada yer aldığı delege listesi, İl Başkanı Musa Semih Balaban listesi karşısında kaybetti. Balaban listesi 124 oy alırken özel’in listesi 102 oy da kaldı. Özel bu sonuçla kendi mahallesinden seçilememiş oldu.