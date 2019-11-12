Gündem TSK ve MİTten nokta operasyonu Irakın kuzeyinde PKKlı 6 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

TSK ve MİT'ten nokta operasyonu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten nokta operasyonu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. (Arşiv)
Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. (Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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