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ANKARA

TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyon: 3 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucunda Irak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lıların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
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