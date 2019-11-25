TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyon: 3 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucunda Irak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lıların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. 🇹🇷 pic.twitter.com/CtFIkN8BEY
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2019