Gündem TSK ve MİTten ortak operasyon 10 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığını sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

MSB: 8 PKK/YPG’li terörist saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: 8 PKK/YPG’li terörist saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi

MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
Adan Zye Clubhouse

A'dan Z'ye Clubhouse

​Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm ayrıntılar.
Mesut Özil yedekler arasında

Mesut Özil
yedekler arasında

​Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i belli oldu.
Gizli Haçlı Seferi

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

​1 Mart'ta okullar 8. ve 12. sınıflara kapılarını açacak.

Fay Yasası'nda sona gelindi: İzmir'de açıklanacak.
İçinde etten başka her şey var

İçinde etten başka her şey var

Vatandaşlar, işletmelerin gramaj oyununa karşı uyarıldı.

7 milyon vatandaş başvurdu

7 milyon vatandaş başvurdu

Bakan Elvan açıkladı: ​110 milyar lira borç yapılandırıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.