TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığını sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z4HVxWAROE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021

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