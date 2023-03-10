TSK ve MSB yalanı erken patladı: CHP'li Öztrak'ın iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap

"Afetle mücadelede tüm Bakanlıklar, ana çözüm ortağı olarak belirlenmiş. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı, ana çözüm ortakları arasında yok. Trol ordularına sahip, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı afetlerde ana çözüm ortağı. Ama Peygamber ocağı ordumuz olağanüstü durumlar için afet için yetiştirilmiş Mehmetçiğimiz, afet operasyonunun içerisinde hiç konumlandırılmamış. Afette destekleyici tali çözüm ortağı yapılmış"