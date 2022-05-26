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ANKARA

Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önleyici ve koruyucu tedbirler içeren 39 maddeden oluşan teklifle; internet haber siteleri de süreli yayınlara dahil edilecek.

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Haber Merkezi DHA
Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi TBMMye sunuldu
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Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle; internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.

"YALAN HABERLE MÜCADELE ÖNCELENECEK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı 39 maddelik "Basın Kanunu'yla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı açıklamada; düzenlemenin, yalan haberi üretme ve yayma eyleminin vatandaşın gerçek bilgiye ulaşmasını engelleyen bir unsur olduğu konusundaki fikir birliği çerçevesinde hazırlandığını belirten Yıldız, teklifin temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önleyici ve koruyucu tedbirler içerdiğini söylemişti.

Yıldız, "Haber siteleri desteklenirken yayınlarını Basın Ahlak Yasası kapsamında yapmaları hedeflendi. Gerekli bir düzenlemeydi. İnsanların onuru ve haysiyeti, gerçek olmayan, yasa dışı içeriklerle berbat ediliyor. Teklifle gerçek hayatta suç olan unsurlar internet ortamında da suç sayılacak. Kişinin haber alma hürriyeti ve yalan haberle mücadeleyi önceleyerek hazırladığımız yasayı yarın Meclis'e sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İnternet haber siteleri de süreli yayınlar kapsamına alınıyor

Teklifle internet haber sitelerinin de süreli yayınlar kapsamına alındığını vurgulayan Yıldız, "Gazetelerde çalışanların haklarından onlar da faydalanacak. Aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmalarını amaçladık." demişti.

Yıldız, teklifle, aralarında Tebligat Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile Basın Kanunu'nun da bulunduğu 23 kanunun ilgili maddelerinde değişiklik ve bazı eklemeler öngörüldüğünü söylemişti.

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