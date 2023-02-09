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Teknoloji

Twitter Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Twitter’ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla iş birliği içerisinde olma taahhüdü verdiği belirtildi.

00:55 . 9/02/2023 Perşembe
DHA
Twitter'dan dezenformasyona 'dur'

Twitter'dan dezenformasyona 'dur'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile gerçekleştirdiği toplantıda, Twitter’ın dezenformasyonlarla etkili şekilde mücadele etme ve İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattı. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Twitter yöneticileri, Twitter'ın dezenformasyonla mücadele etme, gerçek dışı ihbar ve yalan haberleri önleme, sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında Türkiye ile tam işbirliği içerisinde olmayı kabul etti.Toplantıda ayrıca Twitter yetkililerinin, 5651 sayılı yasa kapsamında kişi haklarını ihlal eden, kamu düzenini bozan, can ve mal emniyetini tehlikeye atan paylaşımlara karşı atılacak adımlar konusunda daha fazla hassasiyet göstereceği ifade edildi.


#Twitter
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#taahhüt
19 dakika önce
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Twitter Türkiye’ye dezenformasyonla mücadele taahhüdü verdi
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