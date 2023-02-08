Utanmazlar tutuklandı: Provokatif paylaşımlarla ilgili operasyonlar düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada yayınlanan provokatif paylaşımlarla ilgili operasyonlar düzenlendi. Emniyet, provokasyon yapanları tek tek yakaladı. Depremle birlikte vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan provokatörler, olmayan depremleri gerçekleşmiş gibi gösterirken, saat vererek başka şehirlerde de büyük şiddette depremler yaşanacağını iddia etti.

DALGA GEÇENLER YAKALANDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu kişilerin tespiti için sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı. 135 hesap yöneticisini tespit eden siber polisler, bu isimleri ilgili savcılıklara gönderdi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı üzerine 7 şüpheli gözaltına alındı. Bunun yanı sıra Discord adlı iletişim programındaki bir grup, deprem sonrası enkaz altında kalan bir vatandaşı arayıp kendilerini kurtarma ekibinden gibi tanıtarak dalga geçmişti. Büyük tepki çeken bu olay sonrası bu kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen Mesut B. ve Yunus S. İstanbul’da gözaltına alındı. Evlerine düzenlenen operasyonda şüphelilere ait 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu. Hakimlikçe şüphelilerden Mesut B. ve Yunus S. tutuklandı. Diğer şüpheli H.T.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘HESABIM ÇALINDI’

Söz konusu provokatörlerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A. (16), polis merkezine giderek ifade verdi. S. A., ifadesinde, olayı kendisinin yapmadığını, bilgisayar oyunu oynadığı kişi ile tartıştıktan sonra hesabının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Afyonkarahisar’da ise sosyal medya üzerinden deprem bölgesinde göçük altında olduğunu iddia edip, ‘Dezenformasyon’ içerikli paylaşımlar yapan 23 yaşındaki İbrahim Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

‘Dezenformasyon’ içerikli paylaşımlar yapan 23 yaşındaki İbrahim Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YANARDAĞ VE AYSEVER HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında, Enver Aysever’in de sosyal medya paylaşımında deprem ile ilgili kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti. Başsavcılık, Yanardağ ve Aysever hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan re’sen soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada yanıltıcı bilgiler paylaşan 58 hesap kapsamında şüphelilerin yakalanması için talimat verdi.

Ses kaydı ele verdi

Bilecik’te oturan TIR şoförü M.T., Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Bilecik’te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin ses kaydını sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçeğe aykırı paylaşım nedeniyle M.T. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan M.T. ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



