10 şehirde OHAL: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ili Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 10 şehirde olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıkladı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik çalışmaları Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden koordine eden Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Uzmanların bu iki depremi, “Birbirinden bağımsız ama bir birini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketleri” olarak tarif ettiğini aktaran Erdoğan, “Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRATLE YÜRÜYECEK

Erdoğan, yaşanan deprem afetinin ve etkilerinin vahametinin fevkalade tedbirler alınmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu: “Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.”

YIKIMIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı bilinciyle ülkenin ve milletin tüm imkanlarını planlı ve etkin şekilde harekete geçirmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Felaket alanının büyüklüğü, yıkımın ağırlığı, olumsuz hava şartları gibi sebeplerle arama kurtarma ve yardım çalışmalarında arzu ettiğimiz hıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır ama afetten etkilenen vatandaşlarımız şundan emin olsun ki devleti, kendisine el uzatmak, canını kurtarmak, hayatını kolaylaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Zorlukları birer birer aşarak, erişmedik yıkıntı, kaldırmadık enkaz, karşılanmadık ihtiyaç bırakmadık bir kararlılıkla sahaya yükleniyoruz. Bugüne kadar nice badireleri devlet millet dayanışmasıyla geride bırakmış bir ülke olarak, inşallah deprem felaketinin yol açtığı yıkımın da üstesinden geleceğiz. Önceliğimiz, arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak ve bununla birlikte acil yardımları yerine ulaştırmaktır. Ardından enkaz kaldırma, sonrasında yeniden inşa faaliyetlerine de süratle başlayacağız.”

Uzatılabilir

OHAL sürecinin başlaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı kararın Resmi Gazete’de yayımlanması ve Meclis onayı alması gerekiyor. Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltma, uzatma veya kaldırma yetkisine sahip. OHAL durumunda valilere geniş yetkiler tanınıyor. OHAL Kanunu’na göre; dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere yağma dahil halkın can ve mal güvenliğinin korunmasından gündelik yaşamın sorunsuz akmasını sağlayacak pek çok düzenleme hayata geçirilebilecek.

100 milyar liralık kaynak ayırdık

Çok sayıda artçı sarsıntının, hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikelerin de çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Erdoğan, “Sahadaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat içinde Cumhurbaşkanlığı Kriz Merkezi üzerinden gelişmeleri anbean takip ederek gereken müdahaleleri yapıyoruz. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik” diye konuştu.

Bağış çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağış çağrısı yaparak “Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı, AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD’ın ülkemizin önde gelen tüm bankalarının ve katılım şirketlerinde bulunan Türk Lirası ve döviz hesaplarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır” dedi.

Çalışmaları değerlendirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki durum hakkında siyasilerle görüşmelerine dün de devam etti. Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Tansu Çiller ile telefonda görüştü.

Zelenskiy ve Sisi’den telefon

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla “geçmiş olsun” dileklerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Sisi, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.

Bölgedeki okullar 20 Şubat’a kadar kapalı

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurumların her birinin kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili ilave tedbirleri alıp kamuoyuna duyurduğunu belirten Erdoğan, “Bu çerçevede ülke genelindeki okullarda 13 Şubat’a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat’a kadar eğitim öğretime ara verildi” dedi.

Onlarla tartışma günü değil

Bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanları birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip, gereken işlemleri süratle yapıyor” dedi.



