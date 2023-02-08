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Bakanlık Twitter'ı uyardı: Dezenformasyonlara karşı sorumlulukları hatırlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
22:49 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter yetkilileriyle toplantı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter yetkilileriyle toplantı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Twitter yetkilileriyle bir toplantı gerçekleşti.

Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

  • Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına işaret edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.



#Deprem
#Dezenformasyon
#Twitter
1 saat önce
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Bakanlık Twitter'ı uyardı: Dezenformasyonlara karşı sorumlulukları hatırlatıldı
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