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MSB duyurdu: Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği FETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığ'ndan (MSB) yapılan açıklamada Yunanistan sınırından Türkiye'ye itilmeye çalışılan üç FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığı belirtildi.

10:45 . 9/03/2023 Perşembe
DHA
Arşiv

Arşiv


Milli Savunma Bakanlığ'ndan (MSB)'den yapılan açıklamada
"Mehmetçiklerimiz, Yunanistan sınırından ülkemize itilmeye çalışılan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi."
denildi.

#MSB
#FETÖ
#Yunanistan
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MSB duyurdu: Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği FETÖ'cüler yakalandı
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