MSB duyurdu: Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği FETÖ'cüler yakalandı

FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.



Mehmetçiklerimiz, Yunanistan sınırından ülkemize itilmeye çalışılan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi.#MSB pic.twitter.com/mONYka5Cyh