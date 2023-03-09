MSB duyurdu: Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği FETÖ'cüler yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığ'ndan (MSB)'den yapılan açıklamada
"Mehmetçiklerimiz, Yunanistan sınırından ülkemize itilmeye çalışılan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi."
denildi.
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