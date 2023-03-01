MSB öğrenciler için çadır sınıf kurmaya devam ediyor

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Vatandaşlarımıza ulaştırılan yardımlar kadar, çocuklarımız için yapılan okulları ve sınıfları da önemsiyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak çadır sınıflar kurmaya devam ediyoruz” denildi.