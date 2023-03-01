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MSB öğrenciler için çadır sınıf kurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak çadır sınıflar kurmaya devam edildiğini bildirdi.

15:16 . 1/03/2023 Çarşamba
Diğer
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
“Vatandaşlarımıza ulaştırılan yardımlar kadar, çocuklarımız için yapılan okulları ve sınıfları da önemsiyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak çadır sınıflar kurmaya devam ediyoruz” denildi.




#Mehmetçik
#MSB
#çadır
1 saat önce
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MSB öğrenciler için çadır sınıf kurmaya devam ediyor
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