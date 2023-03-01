Milli Savunma Bakanlığı
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
“Vatandaşlarımıza ulaştırılan yardımlar kadar, çocuklarımız için yapılan okulları ve sınıfları da önemsiyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak çadır sınıflar kurmaya devam ediyoruz” denildi.
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1 saat önce
MSB öğrenciler için çadır sınıf kurmaya devam ediyor
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