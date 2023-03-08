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MSB personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki görevli sivil ve askeri personelin Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

15:35 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kan bağışı, can bağışı demektir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil ve askeri personel Kızılay'a kan bağışında bulundu. Dayanışma ruhu."

Paylaşımda ayrıca personelin kan bağışı sırasında çekilen görüntüleri yer aldı.




#Kızılay
#MSB
#kan bağışı
2 saat önce
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MSB personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu
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