Milli Savunma Bakanlığı
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kan bağışı, can bağışı demektir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil ve askeri personel Kızılay'a kan bağışında bulundu. Dayanışma ruhu."
Paylaşımda ayrıca personelin kan bağışı sırasında çekilen görüntüleri yer aldı.
#Kızılay
#MSB
#kan bağışı
2 saat önce
MSB personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu
Fitch'ten küresel şirketlere kötü haber: Yüzde 20'sinin notu düşürülebilir
Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor
Bakan Nebati duyurdu: Depremzede kadın girişimciye destek
Wagner'in kurucusunun annesine yaptırımların kaldırılmasına karar verildi
ABD'nin dış ticaret açığı ocakta artış kaydetti