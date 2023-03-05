Milli Savunma Bakanlığı
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Suriye’nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
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2 saat önce
MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi
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