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MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye’nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11:43 . 5/03/2023 Pazar
DHA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Suriye’nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.




#MSB
#terörist
#operasyon
2 saat önce
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MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi
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