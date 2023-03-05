MSB: Saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi

Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok!



Suriye’nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/8u9p3H13xE