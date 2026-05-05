TSK’dan Hakkari'de heyelan bölgesine 40 metrelik köprü

Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında 13 Nisan’da meydana gelen heyelanların ardından kapanan kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Zap Suyu’nun karşı tarafında açılan alternatif servis yolunda da sona yaklaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise panel köprü kurulumu için çalışma yapıyor. Malatya İstihkam Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından TIR'larla bölgeye sevk edilen malzemeler vinçlerle indirilip montajlanıyor.